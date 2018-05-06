Состав "ПСЖ" по Dota 2 – чемпион первого российского "мэйджора"

Китайская PSG.LGD, представляющая футбольный клуб "ПСЖ", стала чемпионом EPICENTER XL. В финале первого российского турнира категории Major она переиграла действующего чемпиона мира и двух последних турниров EPICENTER – европейскую Team Liquid. Встреча прошла в формате best-of-5 и закончилась со счетом 3:1. Триумфатор первенства заработал 500 тысяч долларов и 750 очков DPC, необходимых для попадания на предстоящий The International.

Серебряный призер стал богаче на 200 тысяч долларов и 450 очков DPC. На третьей и четвертой строчках расположились два коллектива из России. FlyToMoon, ранее не выступавшая на турнирах категории Major, завоевала бронзу, 110 тысяч долларов и 225 очков DPC. Лидер рейтинга – Virtus.pro – замкнула четверку сильнейших на домашнем чемпионате.

EPICENTER XL прошел с 27 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд составил миллион долларов. Игры стадии плей-офф приняла арена "ВТБ Ледовый дворец". Всего первый российский "мэйджор" посетили 12 участников. Российская Team Empire и украинская Natus Vincere не смогли пробиться в плей-офф, разделив последнее место на турнире.

Москва (Россия)

EPICENTER XL

Плей-офф

Гранд-финал

PSG.LGD (Китай) – Team Liquid (Европа) – 3:1