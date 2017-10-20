MVP "мэйджора" в Гамбурге получит автомобиль

Самый ценный игрок предстоящего ESL One Hamburg 2017 получит в подарок автомобиль. MVP первого турнира категории "мэйджор" в новом сезоне будет определен путем голосования среди зрителей и комментаторов. Примерная стоимость подарочного автомобиля немецкой марки составляет 50 тысяч евро.

ESL One Hamburg 2017 пройдет с 26 по 29 октября в Гамбурге. Квоту региона СНГ завоевала российская Virtus.pro. На чемпионате разыграют миллион долларов, а также 1500 квалификационных очков, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.