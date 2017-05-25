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Известны соперники Virtus.pro и Na`Vi по групповому этапу EPICENTER: Moscow

Состав групп EPICENTER. Фото Пресс-служба турнира
Состав групп EPICENTER. Фото Пресс-служба турнира
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Организаторы турнира EPICENTER: Moscow представили состав групп. Российская Virtus.pro поборется на групповом этапе с китайской Invictus Gaming, европейской Thunderbirds, филиппинской Clutch Gamers и американской Evil Geniuses. Соперниками украинской Natus Vincere в группе А станут представляющие Европейский Союз OG, Team Liquid и Team Secret, а также китайская LGD.Forever Young.

Стоит отметить, что Virtus.pro получила прямое приглашение от организаторов, а Na`Vi заработала свой слот благодаря зрительскому голосованию. Решающие встречи EPICENTER пройдут с 9 по 11 июня в московской арене "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.

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