Известны соперники Virtus.pro и Na`Vi по групповому этапу EPICENTER: Moscow

Организаторы турнира EPICENTER: Moscow представили состав групп. Российская Virtus.pro поборется на групповом этапе с китайской Invictus Gaming, европейской Thunderbirds, филиппинской Clutch Gamers и американской Evil Geniuses. Соперниками украинской Natus Vincere в группе А станут представляющие Европейский Союз OG, Team Liquid и Team Secret, а также китайская LGD.Forever Young.

Стоит отметить, что Virtus.pro получила прямое приглашение от организаторов, а Na`Vi заработала свой слот благодаря зрительскому голосованию. Решающие встречи EPICENTER пройдут с 9 по 11 июня в московской арене "ВТБ Ледовый дворец". Призовой фонд чемпионата составляет 500 тысяч долларов.