16:38 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

"Империя" анонсировала изменения в составе по Dota 2

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Евгений Chuvash Макаров и Арсений ArsZeeqq Усов присоединились к составу по Dota 2 российской Team Empire, сообщает официальный сайт организации. Макаров заменил в команде Максима "Yoky" Кима, а Усов занял пост наставника команды. Сообщается, что в обновленном составе "Империя" будет готовиться к открытой квалификации на The International 2018.

Chuvash известен своими выступлениями за Comanche, Cyber Anji и Spartak Esports. ArsZeeqq с ноября 2017 года тренировал Effect. Под его руководством команда попала на "мэйджоры" ESL One Katowice 2018 и Dota 2 Asia Championships 2018.

Дополнительная информация

http://empire.gg/publications/29718/

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