"Империя" анонсировала изменения в составе по Dota 2

Евгений Chuvash Макаров и Арсений ArsZeeqq Усов присоединились к составу по Dota 2 российской Team Empire, сообщает официальный сайт организации. Макаров заменил в команде Максима "Yoky" Кима, а Усов занял пост наставника команды. Сообщается, что в обновленном составе "Империя" будет готовиться к открытой квалификации на The International 2018.

Chuvash известен своими выступлениями за Comanche, Cyber Anji и Spartak Esports. ArsZeeqq с ноября 2017 года тренировал Effect. Под его руководством команда попала на "мэйджоры" ESL One Katowice 2018 и Dota 2 Asia Championships 2018.