Григорий Дрозд: "Альварес будет иметь неплохие шансы в возможном бою с Головкиным"

Экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд заявил, что мексиканец Сауль Альварес будет иметь неплохие шансы в возможном бою с казахстанцем Геннадием Головкиным. СМИ сообщали, что мексиканец в сентябре 2017 года может провести поединок с Головкиным. На счету 26-летнего Альвареса 48 побед (34 – нокаутом), одна ничью и одно поражение от американца Флойда Мэйуэзера-младшего. Чемпион WBC, IBF, IBO, WBA в среднем весе Головкин выиграл во всех 36 боях (33 – нокаутом).

– Я думаю, что Альварес в поединке со Смитом у многих был фаворитом, что он и доказал, – цитирует "Р-Спорт" Дрозда. – Единственное меня смутили высказывания Альвареса о том, что он лучше Головкина, а также какие-то выпады в сторону Гены. Это выглядит неправдоподобно, непонятно и некрасиво после того, как Альварес отдал Головкину свой титул WBC без боя. После этого все слова ни к чему.

Потенциально бой Альвареса и Головкина может состояться. Когда бой хотят, то он будет. А когда ищут какие-то причины, которые почему-то мешают организации. Просто должно быть желание. Я вижу неплохие шансы у Альвареса в бою с Головкиным.

Если Альварес сможет отразить точные удары, то его шансы сильно возрастают. У Альвареса действительно сильный удар. Непонятно, кто из них бьет сильнее. Гена-то понятно, но и Альварес тоже серьезный нокаутер. Если Гена будет пропускать, то у Альвареса серьезные шансы.