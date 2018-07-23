Боксеры из России, Франции, Кубы и Казахстана почтили память защитников Ленинграда, сообщает "Р-Спорт". Сборные примут участие в "Матче четырех стран", который пройдет в Санкт-Петербурге,

Боксеры и тренеры в понедельник возложили цветы к стеле спортсменам-защитникам Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

Трехдневный "Матч четырех стран", приуроченный к Международному дню бокса, является заключительной проверкой для команд перед августовским молодежным чемпионатом мира.