11:54 | Бокс — Любительский

Боксеры из России, Франции, Кубы и Казахстана почтили память защитников Ленинграда


Боксеры из России, Франции, Кубы и Казахстана почтили память защитников Ленинграда, сообщает "Р-Спорт". Сборные примут участие в "Матче четырех стран", который пройдет в Санкт-Петербурге, 

Боксеры и тренеры в понедельник возложили цветы к стеле спортсменам-защитникам Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

Трехдневный "Матч четырех стран", приуроченный к Международному дню бокса, является заключительной проверкой для команд перед августовским молодежным чемпионатом мира.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20180723/1139644582.html

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