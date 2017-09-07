Virtus.Pro vs EnVyUs. Прогноз Александра Петрика

Профессиональный киберспортивный аналитик, постоянный участник студии аналитики на турнирах, освещаемых SLTV Александр Петрик, дал прогноз на матч Virtus.Pro vs EnVyUs в рамках лан-турнира ESG Tour Mykonos по CS:GO.

На ESG Tour Mykonos в одной группе сошлись VP и EnVyUs, между собой они сыграют первый матч на турнире.

Virtus Pro очень плохо выступили на Dreamhack Malmo, в одну калитку проиграв матчи против Na`Vi и Renegades, на странице в facebook один из игроков команды, Snax, написал "грядут темные времена" (намекая или на замены в составе или на то, что впереди у команды будет еще череда провальных турниров). Форме VP за неделю внезапно появиться было просто неоткуда, поэтому, скорее всего, в Миконосе мы увидим еще одно мрачное выступление от поляков.

EnVyUs набрали классную форму в онлайне, прошли квалификации на множество крупных лан-турниров (в том числе и ESG Mykonos), однако в Мальме тоже проиграли оба матча и быстро вылетели. Однако в каждом из этих матчей, и против G2, и против fnatic, французы боролись и проиграли с небольшим отставанием.

Думаю, что в этом матче EnVyUs должны, наконец, показать свою форму и уверенно обыграть Virtus Pro. Они могут обеспечить себе комфортное мапвето, забанив Mirage, Nuke и Overpass, поэтому ставить буду на победу команды из Франции.