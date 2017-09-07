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Virtus.Pro vs EnVyUs. Прогноз Александра Петрика

Virtus.Pro vs EnVyUs.
Virtus.Pro vs EnVyUs.

Профессиональный киберспортивный аналитик, постоянный участник студии аналитики на турнирах, освещаемых SLTV Александр Петрик, дал прогноз на матч Virtus.Pro vs EnVyUs в рамках лан-турнира ESG Tour Mykonos по CS:GO.

На ESG Tour Mykonos в одной группе сошлись VP и EnVyUs, между собой они сыграют первый матч на турнире.

Virtus Pro очень плохо выступили на Dreamhack Malmo, в одну калитку проиграв матчи против Na`Vi и Renegades, на странице в facebook один из игроков команды, Snax, написал "грядут темные времена" (намекая или на замены в составе или на то, что впереди у команды будет еще череда провальных турниров). Форме VP за неделю внезапно появиться было просто неоткуда, поэтому, скорее всего, в Миконосе мы увидим еще одно мрачное выступление от поляков.

EnVyUs набрали классную форму в онлайне, прошли квалификации на множество крупных лан-турниров (в том числе и ESG Mykonos), однако в Мальме тоже проиграли оба матча и быстро вылетели. Однако в каждом из этих матчей, и против G2, и против fnatic, французы боролись и проиграли с небольшим отставанием.

Думаю, что в этом матче EnVyUs должны, наконец, показать свою форму и уверенно обыграть Virtus Pro. Они могут обеспечить себе комфортное мапвето, забанив Mirage, Nuke и Overpass, поэтому ставить буду на победу команды из Франции.


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