"Вест Хэм" – "Хаддерсфилд". Прогноз Дениса Казанского

Комментатор, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Денис Казанский записал прогноз на матч 4-го тура английской премьер-лиги сезона-2017/18 "Вест Хэм" – "Хаддерсфилд". Встреча начнется 11 сентября в 22.00 по московскому времени. Эксперт ставит на победу "Вест Хэма".

При немецком тренере Давиде Вагнере "Хаддерсфилд" показывает очень сбалансированный футбол. Команда отлично начала чемпионат, и это абсолютно неслучайно. Это вполне логичная история.

Что касается "Вест Хэма", то наставник "молотобойцев" Славен Билич находится под таким же давлением, как и главный тренер команды "Кристал Пэлас" Франк де Бур. Я думаю, что кто-то из этих специалистов первым в английской премьер-лиге потеряет работу. Уровень игры "Вест Хэма" совершенно не соответствует тем поставленным задачам. Команда идет на последнем месте и пока не набрала ни одного очка. Но с учетом того, какие яркие исполнители играют у "Вест Хэма" в атаке, я думаю, что "молотобойцы" на своем домашнем стадионе одержат первую победу в этом сезоне.