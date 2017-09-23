"Спартак" – "Анжи". Прогноз Максима Калиниченко

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч "Спартак" – "Анжи" в 11-м туре РФПЛ. Он полагает, что счет будет открыт в первые 15 минут.

"Спартак" сейчас крепкий середняк, обосновался ровно посередке таблицы. Как мне кажется, все-таки немножко несправедливо его положение в таблице, но и не скажу, что прямо наиграл "Спартак" на первое, на второе, на третье место. Наверное, "Спартак" должен быть на четвертом или пятом местах, но с другой стороны, до пятого места три очка. До четвертого, до ЦСКА, шесть очков. Но это на дистанции ничего не значит. Вообще ничего не ясно в чемпионате. "Спартак", надеюсь и уверен, будет выше.

"Анжи" – аутсайдер. У "Анжи" все совсем не радужно, и едет он к обозленному последними неудачами "Спартаку", последними раздраями внутри команды. Больше, наверное, с журналистами и болельщиками. Я думаю, что ничего страшного там нет, просто преподносится все, как обычно, очень гипертрофированно.

"Спартак", в общем-то, последнюю игру выиграл, продолжает претендовать на победу в Кубке, тем более там повылетали все на свете из премьер-лиги, шансов все больше и больше, и "Спартак" уже объявил, что хочет выиграть Кубок.

Чего ждать от игры? Наверное, "Спартак" должен доминировать и должен выигрывать, должен забивать, должен забивать первым и, наверное, быстро. Поэтому мой прогноз на эту игру будет гол в первые 15 минут.

Со "Спартаком" всегда может быть все что угодно, поэтому не исключаю, что и "Анжи" может забить быстрый гол. Но я не сомневаюсь в победе "Спартака", никто не сомневается, и букмекеры в том числе. Поэтому нет смысла ставить с какими-то маленькими коэффициентами. Я бы все-таки рискнул просто поставить на гол в первые 15 минут.