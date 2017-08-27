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"СКА Хабаровск" – "Спартак". Прогноз Валерия Карпина

Квинси ПРОМЕС.
Квинси ПРОМЕС.

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал свой прогноз на матч "СКА Хабаровск" – "Спартак" в восьмом туре российской футбольной премьер-лиги. Эксперт ставит на сухую победу "Спартака".

С одной стороны, долгий перелет и низкое качество поля не совсем удобны для команд из европейской части России. Но в этом туре красно-белые должны реабилитироваться. Вокруг команды слишком много разговоров, и уверенная победа в Хабаровске их закончит.

Состав "Спартака" сильнее и обязан выигрывать в Хабаровске, несмотря на все связанные с дальним выездом проблемы. Поставлю на победу москвичей, причем всухую. Но не думаю, что будет забито больше двух мячей. СКА забить не удастся.


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