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"Северсталь" – "Динамо" М. Прогноз Андрея Срюбко

"Северсталь" vs "Динамо" Москва.
"Северсталь" vs "Динамо" Москва.

Экс-защитник национальной сборной Украины, выступавший за многие клубы КХЛ, Андрей Срюбко в разговоре с корреспондентом "Рейтинга Букмекеров" дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" – "Динамо" М.

Московское "Динамо", в целом, выступает стабильно, лишь однажды в этом сезоне допустило осечку, уступив ЦСКА. Да, счет был слишком крупным, но стоит отметить, что команда Владимира Воробьева уже в следующем матче сумела реабилитироваться. Динамовцы на данный момент идут третьими в Западной конференции, уступая только фаворитам сезона – двум армейским коллективам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Череповчане сумели в понедельник вырвать победу на последних минутах матча с минским "Динамо" и постараются огорчить столичный клуб. Для наставника москвичей матч будет принципиальным, ведь он родился … в Череповце и в этом городе начинал свою хоккейную карьеру.

Если бы матч игрался в Москве – отдал бы предпочтение бело-голубым. А так шансы команд примерно равны. Велика вероятность овертайма, так что ставлю на то, что за 60 минут победитель выявлен не будет.


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