"Русенборг" – "Зенит". Прогноз Максима Калиниченко

Бывший полузащитник московского "Спартака", днепропетровского "Днепра" и сборной Украины, двукратный победитель чемпионата России, четвертьфиналист ЧМ-2006, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч "Русенборг" – "Зенит" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Зенит" лидер группы, "Зенит" всех обыгрывает в своей группе достаточно уверенно, хорошо подготавливается под каждого соперника и, в принципе, заслуженно идет на первом месте. "Русенборг" – непростая команда. "Русенборг" – команда домашняя. Исторически "Русенборг" дома играет хорошо.

"Зенит" после разгромного поражения от "Локомотива" не в самом хорошем состоянии. Небольшие раздраи в команде, как мне кажется, судя по тому, что идет в интервью. Но в любом случае "Зенит" сильнее.

Не знаю, выиграет или не выиграет, скорее всего, выиграет "Зенит", но "Русенборг" на волне того, что играет дома, и что "Зенит" не в порядке после игры с "Локомотивом", вполне может открыть счет в этом матче.

Поэтому я быстренько перейду к прогнозу. Мой прогноз будет – первый гол в матче "Русенборг". Немножко хулиганская ставка, но она, как мне кажется, может пройти.