"Куньлунь Ред Стар" – "Йокерит". Прогноз Алексея Бадюкова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского "Динамо", казанского "Ак Барса" и других команд КХЛ, комментатор "КХЛ ТВ", эксперт "Рейтинга Букмекеров" Алексей Бадюков сделал прогноз на матч "Куньлунь Ред Стар" – "Йокерит" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится в субботу в Шанхае на арене "Фейян". Наш эксперт считает, что в предстоящем матче китайская команда одержит победу.

"Йокерит" отправляется в дальневосточную поездку. Перед этим он хорошо себя показал в матче со "Спартаком". Команда отдыхала неделю и готовилась именно к этой серии игры. Дома "Йокерит" сыграет только 16 сентября. Это будет первый матч. А сейчас на "Хартвалл-Арене" проводится чемпионат Европы.

"Куньлунь" две недели не был дома, но в поездке он очень здорово себя проявил и захватил лидерство на "Востоке". И это ему удалось, несмотря на то, что по большинству находится на 21-м месте в лиге. Дома "Куньлунь" еще не играл. Первый матч. Думаю, что болельщиков должно быть побольше, чем в прошлом сезоне. Но в любом случае это дело постепенное. Не сразу можно привлечь болельщика. Может, нагонять организаторы зрителей.

Но в любом случае первый матч, будет нервозное состояние у хозяев. Однако игроки у "Куньлуня" опытные, бывали в таких ситуациях. Очень интересная игра ожидается: лидер "Востока" против одного из лидеров "Запада". На первый план может выйти большинство, которое у финнов пока лучше. Две спецбригады у них, одна из них с юным Толваненом, Йоэнсуу. Два защитника Гилрой и Леписте многое могут.

"Куньлунь" будет искать шансы в контратаках, в атаках с ходу. Насколько позволит это сделать "Йокерит"? Я сомневаюсь, что позволит. Правда, могут привезти себе финны. Но, думаю, минимум будет ошибок, матч очень важен.

И все-таки в этой ситуации рискну сказать, что будет заброшено не более пяти шайб. Мой прогноз – победа "Куньлуня". Домашний матч, руководство будет ждать и нагнетать. Не исключаю, что в овертайме или даже по буллитам хозяева дожмут гостей, которым будет непросто после длительного перелета.