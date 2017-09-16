Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Видеопрогноз Николая Валуева

Постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров", депутат Государственной Думы России, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев записал видеопрогноз на бой Геннадий Головкин (37-0-0 33КО) – Сауль Альварес (49-1-1 34КО) в среднем весе за титулы чемпиона мира по версиям WBA super, IBO, WBC, IBF и The Ring. Он полагает, что боец из Казахстана победит по очкам.

Уважаемые друзья, здравствуйте. В ближайшее время, 17 сентября, состоится долгожданный бой, которого все мировое боксерское сообщество ждет. Долгие перегоры между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным закончились тем, что четыре пояса, принадлежащие казахстанскому спортсмену, нашему чемпиону, будут поставлены на кон. Там можно долго говорить, выиграет или не выиграет, что в случае проигрыша и прочее, но на это не волнует. В данном случае нас больше волнует, как будет происходить сам поединок, и мне кажется, что эти многоопытные без исключения, я абсолютно точно говорю, боксеры будут практиковать атакующий бокс. И в этом, наверное, весь изюм, потому что, скорее всего, будет страшная рубка, будет много крови, сечек и всего остального, но есть момент, на который я хочу обратить ваше внимание.

У Альвареса возникают некоторые трудности, когда не не может навязать свой стиль боя, тем более что, когда он натыкается на серьезный атакующий момент. Я сомневаюсь, что Голокин изберет стил Мейвезера, который единственный, кто победил Альвареса, потому что, в общем-то, это не его. Вероятнее всего, бой переместится в поздние раунды. Вероятность нокаутов, конечно же, существует, но, скорее всего, все-таки это рубка по очкам, в 12-раундовом поединке, в котором, на мой взгляд, Головкин должен одержать победу, тем более что я за этого боксера всегда болел и буду болеть, потому что он мне по-настоящему, по боксерски симпатичен.

Я пожелаю удачи Геннадию. Надеюсь, вы тоже ему желаете удачи и, конечно же, смотрите бокс, любите бокс. Я для этого прогноза специально надел белую рубашку. Давайте пожелаем всем хорошего просмотра.