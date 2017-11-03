"Боруссия" Дортмунд – "Бавария". Прогноз Валерия Карпина

Бывший главный тренер московского "Спартака", эксклюзивный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Валерий Карпин дал прогноз на матч "Боруссия" Дортмунд – "Бавария" в одиннадцатом туре немецкой Бундеслиги 2017/2018. Он полагает, что команды обменяются голами и сыграют вничью.

Даже несмотря на то, что играют в Дортмунде, "Бавария" после смены тренера выглядит неплохо, ни одного матча не проиграла. Естественно, и на этот матч "Бавария" соберется. Но давайте все-таки поставлю на то, что и те, и другие забьют, а матч закончится вничью.