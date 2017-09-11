"Бенфика" – ЦСКА. Видеопрогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии, постоянный эксперт "Рейтинга Букмекеров" Константин Генич сделал прогноз на матч "Бенфика" – ЦСКА, который состоится в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18. Наш эксперт предлагает две ставки на данную игру.

Всем привет, дорогие друзья!

Лига чемпионов у нас на носу, и, конечно же, поговорим о матчах с участием российских команд. Начнем по хронологии – во вторник старт в групповом турнире берет ЦСКА.

Сразу непростой выезд в Лиссабон против "Бенфики", которая пока в этом чемпионате Португалии еще никому не проигрывала, но уступает "Спортингу" и "Порту", так как те идут вообще без потерь, а "Бенфика" сыграла разок вничью. Но одно дело обыгрывать "Беленесеш" или "Портимоненси" с сумасшедшим голом Андре Алмейды, как это было в последнем туре. ЦСКА – это, согласитесь, немножечко иной уровень, и несмотря на то, что у "Бенфики" есть игроки с именем и опытом, такие как Элизеу, Луизау, Рауль Хименес, Эдуарду Сальвиу, Пицци и нападающий Жонас, который нам прекрасно известен, плюс есть Сеферович, которого я хорошо помню по чемпионату Испании, он выступал за "Хетафе". Команда с хорошими именами, но эта "Бенфика" точно не страшная. ЦСКА пока в Лиге чемпионов не пропускает, но будем откровенны, АЕК и "Янг Бойз" соперники боевитые, но точно не ровня нынешней "Бенфике".

Первый матч в Лиссабоне… По статистике если вспомнить, то первый матч российские команды всегда играли неплохо с "Бенфикой" или "Порту", будь то "Зенит" или "Спартак", который, например, играл в Лиссабоне со "Спортингом". Я думаю, что еврокубковый опыт обоймы ЦСКА позволит команде не дрожать, несмотря на мощную поддержку на "Эштадиу Да Луж". Я думаю, что армейцы не дрогнут. Плюс в хорошей форме, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, Игорь Акинфеев. В Перми выручил, когда Баланович выходит один на один, поэтому я думаю, что ЦСКА, разумеется, придется непросто, но больше гола ЦСКА, наверное, в этом матче пропустить не должен. Может быть, вообще ничего не пропустит.

Поэтому я бы хотел предложить вам сыграть вариант, с учетом того, что оборона надежна и играет очень практично и аккуратно в последнее время, "Бенфика" меньше 1,5". Повторюсь, что забивать "Белененсешу" и "Портимоненси" это одно, а забивать в ворота ЦСКА, пусть и в Лиге чемпионов, это немножечко другая история. "Бенфика" меньше 1,5" с неплохим коэффициентом чуть выше 1,7 (1,73 когда я последний раз смотрел на сайте Winline).

Как более хулиганскую и рискованную ставку можно рассмотреть вариант – "Бенфика" забьет ровно 1 гол". Не больше, не меньше. Не ноль, не два, не три, не пять, не десять, а ровно один гол. Здесь коэффициент уже пожирнее – 2,5, а к началу матча может быть и выше.

Вот такие два предложения на матч "Бенфики" и ЦСКА в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.