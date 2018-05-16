Самые богатые клубы лиги ВТБ: ЦСКА - первый

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов обнародовал бюджеты девяти российских клубов-участников чемпионата в сезоне-2017/18. ЦСКА, как и в прошлом сезоне, стал самым богатым клубом лиги.
Бюджет армейцев в текущем сезоне составил 2 миллиарда 685 миллионов рублей.
Также в первую тройку самых богатых российских клубов входят: "Химки" (1 млрд. 676 млн.) и "Локомотив-Кубань" (1 млрд. 129 милн.). Далее идут – УНИКС (897 млн. 240 тыс.), "Зенит" (854 милн. 705 тыс.), "Нижний Новгород" (424 млн. 427 тыс.), "Енисей" (269 млн. 657 тыс.), "Парма" (217 млн. 895 тыс.) и "Автодор" (169 млн. 773 тыс.).
– В этом году значительно увеличился бюджет "Химок", подмосковная команда практически догнала по этому показателю ЦСКА, – цитирует официальный сайт Единой Лиги ВТБ Иванова. – Что меня очень радует – у ЦСКА, УНИКСа, "Зенита" и "Локомотива-Кубани" напротив графы "бюджетное финансирование" стоит ноль. К этому нужно стремиться всем клубам лиги. Особенно "Парме" и "Енисею", которые продолжают финансироваться за счет средств своего региона. В расходах меня привлекла графа "Реклама и PR. Например, у ЦСКА расходы на рекламу составили 38 млн, а у "Химок" – 75 миллионов. Получается, что действующие чемпионы придерживаются принципа, что хороший товар в рекламе не нуждается.
Также был обнародован бюджет самой лиги, который в нынешнем сезоне составил 628 миллионов 960 тысяч рублей.
- Химки (Баскетбол)
- ЦСКА (Баскетбол)
- Нижний Новгород (Баскетбол)
- Енисей (Баскетбол)
- Зенит СПб (баскетбол)
- УНИКС
- Сергей Иванов (чиновник)
- Автодор (Баскетбол)
- Парма Пермь (баскетбол)
yspesh4
Вот ты собака Павлова, Милка) У ЦСКА Гинера фонд ЗП за 2016 год был 46 $лямов (ссылку дать не могу ибо сэкс, но тупо в поисковике набрать Bluecastle Interprises Limited и ЦСКА посоветовать могу, но тебеж это не надо, ибо балабол). Никому не нужное ХК обуло целый политпроект, а БК из финала 4-х не вылазит. Бренд, эптыть. А у вас что? Отвалили бабла УЕФЕ, Шалькам и Црвенам, получили стадик за 1 рупь в год, а по Фурсенке только очко себе порвали. Достижений нету от слова совсем. Одна волейбольная Казань, да и то умудрились бабки всадить в скороспелый ВК Зенит Питер (на хрена, кстати?). А да, еще легендарный питерский БК Спартак захапали. И везде пролетарий или гулькин. Не? П.С. А ты Портвейн дешевый, куда лезешь, троллятина мелкая?
16:30
oseledec
Бюджет ПФК - 70 евро, что в рублях примерно пять ярдов. Прежде чем комментировать, пользуйтесь интернетом и калькулятором, если умеете конечно
15:58
Millwall82
Гинер нервно облизнулся. Там и в никому не нужные ХК ЦСКА вваливается 2 лярда.
15:46
0,7 в одно рыло
Баскетбольные кони жируют, а футбольные нищебродствуют). Парадоксы нашего городка.
15:12