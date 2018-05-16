Самые богатые клубы лиги ВТБ: ЦСКА - первый

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов обнародовал бюджеты девяти российских клубов-участников чемпионата в сезоне-2017/18. ЦСКА​, как и в прошлом сезоне, стал самым богатым клубом лиги.

Бюджет армейцев в текущем сезоне составил 2 миллиарда 685 миллионов рублей.

Также в первую тройку самых богатых российских клубов входят: "Химки" (1 млрд. 676 млн.) и "Локомотив-Кубань" (1 млрд. 129 милн.). Далее идут – УНИКС (897 млн. 240 тыс.), "Зенит" (854 милн. 705 тыс.), "Нижний Новгород" (424 млн. 427 тыс.), "Енисей" (269 млн. 657 тыс.), "Парма" (217 млн. 895 тыс.) и "Автодор" (169 млн. 773 тыс.).

– В этом году значительно увеличился бюджет "Химок", подмосковная команда практически догнала по этому показателю ЦСКА, – цитирует официальный сайт Единой Лиги ВТБ Иванова. – Что меня очень радует – у ЦСКА, УНИКСа, "Зенита" и "Локомотива-Кубани" напротив графы "бюджетное финансирование" стоит ноль. К этому нужно стремиться всем клубам лиги. Особенно "Парме" и "Енисею", которые продолжают финансироваться за счет средств своего региона. В расходах меня привлекла графа "Реклама и PR. Например, у ЦСКА расходы на рекламу составили 38 млн, а у "Химок" – 75 миллионов. Получается, что действующие чемпионы придерживаются принципа, что хороший товар в рекламе не нуждается.

Также был обнародован бюджет самой лиги, который в нынешнем сезоне составил 628 миллионов 960 тысяч рублей.