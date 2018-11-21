Баскетбольные "Химки" дали совет Дзюбе и сборной России по футболу

Баскетбольные "Химки" на своей странице во "ВКонтакте" посоветовали капитану сборной России по футболу Артему Дзюбе взять пару уроков у баскетболистов подмосковного клуба.
В Инстаграме клуб из Подмосковья также отметил, что футболисты сборной России могут только позавидовать игре головой в исполнении баскетболистов команды.
(RUS)🇷🇺 Игроки сборной России по футболу могут начинать завидовать умению @jmick_55 отправлять мяч головой точно в цель😏 ⠀ @pefi31012 получает благодарность за чудо-ассист😀 ------ (EN)🇺🇲 Jordan Mickey with the headshot alley-oop from Stefan Markovic. Looks like he can hold the clinic for Russian football players now😁 #KHIBUD #GameOn #ХимкиБудучность #Alleyoop #circusshot #headshot
Напомним, сегодня в матче Евролиги против "Будучности" (85:69) разыгрывающий подмосковного клуба Стефан Маркович отпасовал под кольцо форварду Джордану Мики, который совершенно неожиданно для себя сыграл головой и отправил мяч в корзину. (Игорь Барышев)