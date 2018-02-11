"Астана" обыграла "Зенит", Удано оформил дабл-дабл

"Астана" дома одержала победу над "Зенитом" со счетом 87:64 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Ике Удано, оформивший дабл-дабл из 21 очка из 10 подборов. В составе санкт-петербургской команды 13 очков на свой счет записал Кайл Курич.

Отметим, что "Зенит" прервал серию из четырех побед подряд.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Астана" – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 87:64 (23:21, 21:21, 21:12, 22:10)

А: Удано (21+10 подборов), Клеммонс (17), Картер (16).

З: Курич (13), Симонович (10), Лазарев (8).

11 февраля. Астана. "СК Велотрек".