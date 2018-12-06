Уэстбрук вышел на единоличное третье место по количеству трипл-даблов

Разыгрывающий защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против "Бруклина". 30-летний американец 108-й раз в карьере за один матч набрал более 10 баллов по трем показателям результативности (очки, подборы и передачи). Таким образом, Уэстбрук вышел на единоличное третье место в истории НБА по количеству трипл-даблов, опередив Джейсона Кидда.
Лидером остается Оскар Робертсон, который оформил за свою карьеру 181 трипл-дабл, а вторую строчку занимает Мэджик Джонсон с 138-ю.
"WESTBROOK... major rack attack!" 😤#ThunderUp 15#WeGoHard 14– NBA (@NBA) 6 декабря 2018 г.
💻📱: https://t.co/L3VurkatG8 pic.twitter.com/xFn0cNzNAJ
Congrats to Russell Westbrook of the @okcthunder for moving up to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list!#ThunderUp #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/On5iZz6QKd– NBA (@NBA) 6 декабря 2018 г.