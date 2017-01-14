Уэстбрук превзошел Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за сезон

Разыгрывающий защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук превзошел легендарного игрока "Лейкерс" Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за один сезон. 28-летний американец в сегодняшнем матче с "Мемфисом" (103:95) записал на свой счет 21 очко, 11 подборов и 12 результативных передач. Он 19-й раз в текущем сезоне набрал более 10 баллов сразу в трех статистических показателях. В сезоне-1981/82 Мэджик сделал на один трипл-дабл меньше.

19th triple double secured.



21pts 11reb 12ast pic.twitter.com/836FfGssVV – NBA (@NBA) 14 января 2017 г.