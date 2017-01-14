09:03 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Уэстбрук превзошел Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за сезон

0
0
0

Разыгрывающий защитник "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук превзошел легендарного игрока "Лейкерс" Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за один сезон. 28-летний американец в сегодняшнем матче с "Мемфисом" (103:95) записал на свой счет 21 очко, 11 подборов и 12 результативных передач. Он 19-й раз в текущем сезоне набрал более 10 баллов сразу в трех статистических показателях. В сезоне-1981/82 Мэджик сделал на один трипл-дабл меньше.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ