У "Лейкерс" невысокие шансы подписать Леброна Джеймса следующим летом

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс летом может выйти на рынок свободных агентов. При этом он не собирается идти на уступки и хочет подписать контракт на максимальных условиях, сообщает ESPN.

У "Лейкерс"​ в межсезонье будет возможность заключить соглашения с двумя игроками уровня максимального контракта, однако у клуба есть невысокие шансы заполучить Джеймса. Ранее сообщалось, что 32-летний баскетболист купил два дома в пригороде Лос-Анджелеса.

В качестве претендентов на игрока также фигурировали "Филадельфия" и "Хьюстон", однако на данный момент у них нет мест для максимального контракта.

В текущем сезоне Джеймс провел 28 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая 28,2 очка и совершая 8,2 подбора.