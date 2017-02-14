Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Голден Стэйт"

"Денвер" на своей площадке обыграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА - 132:110. Трипл-дабл в составе хозяев оформил центровой Никола Йокич - 17 очков, 21 подбор и 12 передач.

В других поединках "Бостон" одержал победу над "Далласом" - 111:98, а "Клипперс" переиграл "Юту" - 88:75.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Бостон" - 98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)

Д: Феррел (20), Барнс (19), Новицки (18).

Б: Томас (29), Смарт (19), Олиник (15).

"Юта" - "Клипперс" - 75:88 (19:18, 15:27, 15:31, 26:12)

Ю: Фэйворс (13), Гобер (10+14 подборов), Экзам (10).

К: Гриффин (26+10 подборов), Риверс (15), Кроуфорд (11).

"Денвер" - "Голден Стэйт" - 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25)

Д: Эрнангомес (27+10 подборов), Бартон (24+10 подборов), Нельсон (23), Йокич (17+21 подбор+12 передач).

Г: Дюрант (25), Маккоу (19), Кларк (18).