Трипл-дабл Джеймса помог "Кливленду" переиграть "Индиану"

"Кливленд" на своем паркете выиграл у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА. Трипл-дабл в составе хозяев отметился форвард Леброн Джеймс - 26 очков, 11 подборов и 10 результативных передач.

В другой встрече "Торонто" потерпел поражение от "Юты", несмотря на дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Индиана" - 115:108 (38:31, 35:29, 24:20, 18:28)

К: Джеймс (26 + 10 подборов + 11 передач), Смит (23), Роуз (14)

И: Оладипо (25), Коллисон (19), Сабонис (17 + 11 подборов)

"Торонто" - "Юта" - 93:97 (24:30, 24:15, 21:30, 24:22)

Т: Валанчюнас (28 + 14 подборов), Дерозан (19), Майлз (10)

Ю: Митчелл (26), Гобер (18 + 15 подборов), Рубио (14)