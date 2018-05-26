"Торонто" провел переговоры с Мессиной и Удокой о возможной работе с командой

На пост главного тренера "Торонто" претендуют Этторе Мессина и Айме Удока, сообщает ESPN. Клуб провел переговоры с обоими кандидатами.

Сообщается, что оба специалиста провели целый день в переговорах с президентом "Торонто" Масаи Уджири и другими руководителями "Рэпторс". До этого сообщалось, что главным тренером может стать Ник Нерс. Также были проведены переговоры с Рексом Кэлэмианом и Джеком Стэкхаузом. Указанные три тренера уже работают в клубе.

Ранее пост главного тренера "Торонто" покинул Дуэйн Кейси. Команда заняла первое место на Востоке, но во втором раунде плей-офф уступила "Кливленду" (0-4). 58-летний Мессина ранее работал с ЦСКА и дважды выиграл с командой Евролигу.