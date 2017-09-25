Тони Паркер планирует вернуться после травмы в ноябре

Защитник "Сан-Антонио" Тони Паркер получил разрешение врачей на участие в тренировочном лагере, сообщает ESPN. Он надеется вернуться в строй после травмы в ноябре, на два месяца раньше предполагаемого срока.

– Я сделал МРТ в пятницу, и доктора сказали мне, что все идет действительно хорошо, – приводит ESPN слова Паркера. – Но все равно мне понадобится еще около двух месяцев, чтобы привести себя в форму.

Напомним, 35-летний игрок травмировался во втором матче серии второго раунда плей-офф против "Хьюстона". Тогда он получил разрыв сухожилия на левой ноге, после чего перенес операцию.

Напомним, новый сезон в НБА стартует 17 октября.