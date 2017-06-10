Стив Керр: "Почти уверен, что Грина не отстранят от пятой игры финала"

Главный тренер "Голден Стэйт" Стив Керр признался, что сам был запутан решениями судей в четвертом матче финальной серии НБА с "Кливлендом" (116:137, 3-1). Все ждали, что рефери удалят форварда "Уорриорз" Дрэймонда Грина за второй технический фол, который был отражен в протоколе, однако судьи объявили, что первое нарушение было записано на Керра, а не на Грина, как гласила запись в протоколе.

– Честно говоря, я тоже думал, что первый фол на Грине, – цитирует ESPN Керра. – В прошлом году Грин пропустил пятый матч из-за дисквалификации. Но то был прошлый сезон. Сейчас – другой. Я почти уверен, что Грина не отстранят от пятой игры. Но ничего не знаю.