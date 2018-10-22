Стефен Карри вышел на шестое место в истории НБА по количеству трехочковых бросков

Разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри после матча регулярного чемпионата НБА с "Денвером" вышел на шестое место в истории лиги по количеству трехочковых бросков.

В прошедшей встрече он набрал 6 очков и довел их общее количество в карьере до 2 145 (3,4 в среднем за игру). Карри по этому показателю обогнал Пола Пирса.

Лидирует в списке Рэй Аллен (2 973), вторым идет Реджи Миллер (2 560), замыкает тройку Джейсон Терри (2 282). На четвертом и пятом местах расположились Кайл Корвер (2 214) и Джамал Кроуфорд (2 153). Отметим, что Кроуфорд и Корвер еще продолжают игровую карьеру.