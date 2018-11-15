"Орландо" переиграл "Филадельфию", несмотря на трипл-дабл Эмбиида

"Вашингтон" на своем паркете обыграл "Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА. "Уизардз" одержал третью победу кряду.

В другой встрече "Орландо" дома выиграл у "Филадельфии", несмотря на трипл-дабл форварда гостей Джоэл Эмбиида. Российский нападающий "Мэджик" Тимофей Мозгов пропустил встречу из-за травмы.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Кливленд" - 119:95 (41:29, 32:23, 23:22, 23:21)

В: Бил (20), Портер (15), Риверс (12)

К: Секстон (24), Нваба (11), Нэнс (10), Худ (10), Харрисон (10)

"Орландо" - "Филадельфия" - 111:106 (27:30, 26:22, 23:35, 35:19)

О: Вучевич (30), Гордон (17), Росс (15)

Ф: Редик (22), Эмбиид (19 + 13 подборов + 10 передач), Батлер (14), Чендлер (14)