НБА отменила ограничение на расцветку игровых кроссовок

Руководство НБА впервые в истории решило отказаться от ограничений на на расцветку игровых кроссовок, сообщает ESPN. По информации издания, организация пошла на такой шаг, чтобы баскетболисты смогли лучше выражать себя на паркете, нося обувь любой расцветки.

Ранее существовало правило, согласно которому кроссовки баскетболистов одной из команд должны были быть на 51 процент либо белыми, либо черными, а также содержать небольшие вставки цветов организации. В начале XXI века игрокам разрешили носить обувь в цветах их клубов, а в 2012-м – позволили на отдельные матчи создавать кроссовки со специальным дизайном. Также в финальных сериях было допустимо носить кроссовки золотого цвета.

После внесения изменений сохранилось одно ограничение – оно относится к наличию логотипов сторонних компаний на обуви.