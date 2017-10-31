"Миннесота" в овертайме одолела "Майами"

"Миннесота" обыграла "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА - 125:122 (ОТ). Для "Хит" это поражение стало третьим подряд. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Майами" Дион Уэйтерс. На его счету 33 очка. При этом игрок реализовал всего лишь одну трехочковую попытку из восьми.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Миннесота" - 122:125 (32:23, 30:37, 20:19, 28:31, 12:15)

Ма: Уэйтерс (33), Олиник (23), Драгич (18).

Ми: Тиг (23 очка + 11 передач), Уиггинс (22), Таунс (20 очков + 12 подборов).