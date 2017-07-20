Милош Теодосич: "Я сделал правильный выбор"

Сербский баскетболист Милош Теодосич уверен, что не ошибся с выбором команды в НБА. По словам игрока, в "Клипперс" 30-летний разыгрывающий не будет обделен временем.

– Мы не говорили много, приводит слова Теодосича "Спортски Журнал". – Обсудили некоторые детали, но ничего важного. Я думаю, что выбрал правильную команду, глядя на то, как играют "Клипперс". Я могу себя в ней найти. Там у меня будет игровое время. Для меня это самое главное.

Напомним, что серб выступал в ЦСКА последние шесть лет. В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем по 16,8 очка и 6,8 подбора за матч. В 2016 году стал победителем Евролиги.