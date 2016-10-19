"Майами" разгромил "Орландо", Драгич набрал 17 очков

"Майами" нанес крупное поражение "Орландо" в предсезонном матче со счетом 107:77. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хит" Горан Драгич, набравший 17 очков. В параллельной встрече "Атланта" взяла верх над "Нью-Орлеаном" - 96:89.

НБА

Предсезонные матчи

"Майами" – "Орландо" – 107:77 (27:19, 29:27, 20:16. 31:15)

М: Драгич (17), Рид (16 + 11 подборов), Уэйтерс (15), Джонсон (15).

О: Ибака (15), Фурнье (10), Вучевич (8), Пэйтон (8).

"Атланта" – "Нью-Орлеан" – 96:89 (24:19, 35:22, 18:18, 19:30)

А: Хардуэй (16), Шредер (13), Корвер (13), Ховард (10 + 11 подборов).

Н: Джонс (18), Хилл (13), Хилд (13), Каннингем (11).