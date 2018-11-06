Лука Дончич: "В Мадриде больше скучают по Роналду, чем по мне"

Защитник "Далласа" Лука Дончич отметил, что форвард сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду – один из лучших футболистов в мире. По его словам, в Мадриде скучают именно по нему. Ранее и Дончич, и Роналду выступали за баскетбольный и футбольный "Реал" соотвественно.

– Игра в Мадриде за "Реал" – особенное время для меня. Это лучший клуб в мире, если не считать НБА, и я получил большое удовольствие, – цитирует Дончича AS. – Думаю, в Мадриде скучают больше по Криштиану, чем по мне, потому что он один из лучших футболистов в мире.