Леброн Джеймс: "Я выполнил сложный бросок, не пытайтесь повторить это дома"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс после победы над "Торонто" (105:103) в третьем матче серии плей-офф НБА в шутку отметил, что никому не стоит повторять его победный бросок в этой встрече. Напомним, что именно Джеймс принес победу команде, забросив двухочковый на последних секундах встречи. "Кавальерс" ведут в серии 3-0.

– Я выполнил сложный бросок, не пытайтесь повторить это дома, – цитирует ESPN Джеймса. – Я живу ради того, чтобы проявлять себя в таких ситуациях, когда счет в матче равный, или команда проигрывает на последних секундах.