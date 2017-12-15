Леброн Джеймс оформил 59-й трипл-дабл в карьере и сравнялся с Бердом

"Кливленд" обыграл "Лейкерс" со счетом 121:112 в матче регулярного чемпионата НБА. Форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 12 передач.

Этот трипл-дабл стал для 32-летнего игрока 59-м в карьере. По этому показателю он вместе с легендой "Бостона" Ларри Бердом занимает шестое место в истории лиги, сообщает The Score.

На пятой строчке располагается Уилт Чемберлен, на счету которого 78 трипл-даблов. Лидером по этому показателю является Оскар Робертсон, который за карьеру оформил 181 трипл-дабл.

Отметим, что "Кливленд" в данный момент занимает второе место в Восточной конференции. В 29 матчах команда одержала 21 победу.