Леброн Джеймс оформил 59-й трипл-дабл в карьере и сравнялся с Бердом

"Кливленд" обыграл "Лейкерс" со счетом 121:112 в матче регулярного чемпионата НБА. Форвард "Кавальерс" Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 12 передач.
Этот трипл-дабл стал для 32-летнего игрока 59-м в карьере. По этому показателю он вместе с легендой "Бостона" Ларри Бердом занимает шестое место в истории лиги, сообщает The Score.
На пятой строчке располагается Уилт Чемберлен, на счету которого 78 трипл-даблов. Лидером по этому показателю является Оскар Робертсон, который за карьеру оформил 181 трипл-дабл.
Отметим, что "Кливленд" в данный момент занимает второе место в Восточной конференции. В 29 матчах команда одержала 21 победу.
LeBron James filled up the stat sheet (25 PTS, 12 AST, 12 REB) for his 59th career triple-double and helped the @cavs increase their home winning streak to 10!#AllForOne pic.twitter.com/rTf9nMJ5ob– NBA (@NBA) 15 декабря 2017 г.