Леброн Джеймс и Стефен Карри - капитаны на Матч звезд НБА

Стали известны стартовые пятерки сборных "Востока" и "Запада" на Матч звезд НБА.
В составе "Востока" сыграют: Леброн Джеймс ("Кливленд"), Яннис Адетокунбо ("Милуоки"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Кайри Ирвинг ("Бостон"), Демар Дерозан ("Торонто").
Стартовая пятерка команды Западной конференции выглядит следующим образом: Стефен Карри ("Голден Стэйт"), Джеймс Харден ("Хьюстон"), Кевин Дюрант ("Голден Стэйт"), Энтони Дэвис ("Нью-Орлеан"), Демаркус Казинс ("Нью-Орлеан").
Джеймс и Карри станут капитанами команд. Для форварда "Кавальерс" этот Матч звезд станет 14-м в карьере.
67-й Матч звезд НБА состоится 18 февраля в Лос-Анджелесе.
- Леброн Джеймс
- Стефен Карри
- Кевин Дюрант
- Демаркус Казинс
- Джеймс Харден
- Дэвис Эн.
- Кайри Ирвинг
- Демар Дерозан
- Яннис Адетокунбо