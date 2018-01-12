Грегг Попович: "Мнение Лавара Болла не имеет никакого значения"

Главный тренер "Сан-Антонио" Грегг Попович заявил, что слушать мнение Лавара Болла, отца игрока "Лейкерс" Лонзо, не имеет смысла, так как он обычный болельщик. Напомним, что Болл ранее раскритиковал наставника команды из Лос-Анджелеса Люка Уолтора.

– Для начала нужно обращать внимание на качество источника, спикера, – цитирует The Score Поповича. – И если взглянуть, то можно понять – слушать это не нужно, и развивать тему тоже. Это просто один из болельщиков, мнение которого не имеет никакого значения.