Грег Монро продлит контракт с "Милуоки"

Центровой "Милуоки" Грег Монро останется в клубе, утверждает The Vertical. 27-летний баскетболист воспользуется опцией о продлении его контракта на будущий сезон. За этот год он заработает 17,88 миллиона долларов.

Монро перешел в "Милуоки" в 2015 году из "Детройта". В минувшем сезоне он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в среднем набирая 11,7 очка, делая 6,6 подбора, 2,3 передачи и 1,1 перехвата. Также на счету центрового шесть игр в плей-офф, в которых он в среднем отмечался 13,2 очка и 7,3 подбора.