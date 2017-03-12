"Голден Стэйт" без Карри уступил в гостях "Сан-Антонио"

"Сан-Антонио" нанес поражение "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Ян Кларк, набравший 36 очков. Лидер "Уорриорз" Стефен Карри участия в поединке не принимал.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" – "Голден Стэйт" – 107:85 (33:22, 31:22, 22:19, 21:22)

С: Миллс (21), Андерсон (13), Бертанс (13).

Г: Кларк (36), Барнс (14), Пачулия (11 + 12 подборов).

"Милуоки" – "Миннесота" – 102:95 (23:19, 25:29, 28:27, 26:20)

Мил: Снелл (19), Адетокумбо (18), Деллаведова (16).

Мин: Таунс (35 + 14 подборов), Рубио (22), Уиггинс (11).

"Майами" – "Торонто" – 104:89 (32:26, 27:15, 26:22, 19:26)

М: Уэйтерс (20), Джонсон (16), Драгич (15).

Т: Дерозан (17), Пауэлл (14), Райт (13).