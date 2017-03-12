"Голден Стэйт" без Карри уступил в гостях "Сан-Антонио"

"Сан-Антонио" нанес поражение "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:85. Самым результативным игроком встречи стал защитник проигравшей команды Ян Кларк, набравший 36 очков. Лидер "Уорриорз" Стефен Карри участия в поединке не принимал.
НБА
Регулярный чемпионат
"Сан-Антонио" – "Голден Стэйт" – 107:85 (33:22, 31:22, 22:19, 21:22)
С: Миллс (21), Андерсон (13), Бертанс (13).
Г: Кларк (36), Барнс (14), Пачулия (11 + 12 подборов).
"Милуоки" – "Миннесота" – 102:95 (23:19, 25:29, 28:27, 26:20)
Мил: Снелл (19), Адетокумбо (18), Деллаведова (16).
Мин: Таунс (35 + 14 подборов), Рубио (22), Уиггинс (11).
"Майами" – "Торонто" – 104:89 (32:26, 27:15, 26:22, 19:26)
М: Уэйтерс (20), Джонсон (16), Драгич (15).
Т: Дерозан (17), Пауэлл (14), Райт (13).
khi
"молодец" конечно Керр, поберег психику своих "девочек"
07:49
khi
Какой то цирк, а не встреча лидеров. По всей вероятности надо проводить регулярку из 42 матчей, а так же разрешить снова защищаться жестко против лидеров, какая разница, все равно они скоро отдыхать будут по 20 матчей.
07:48