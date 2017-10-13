Генерал ВВС США будет руководить судейским корпусом НБА

Генерал ВВС США в отставке Мишель Джонсон возглавила судейский департамент НБА, информирует ESPN. Она будет заниматься подбором кадров, оценкой, обучением и развитием судей. Ранее эту должность занимал Майкл Бантом, который теперь будет старшим советником президента лиги Байрона Спруэлла.

Джонсон является вторым по результативности игроком в истории женского баскетбола в ВВС США. В 2007 году она стала первой женщиной, включенной в Зал славы спорта ВВС. В 2013 году она стала первой женщиной, возглавившей академию ВВС США.

– Меня привлекает эта должность, так как я очень люблю баскетбол и могу помочь одному из главных депертаментов НБА. С нетерпением жду шанса применить свой опыт в новой работе. В армии я всегда принимала вызовы и использовала данные мне ресурсы, чтобы реализовать планы, – отметила генерал.