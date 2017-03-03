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Джоэл Эмбиид: "Скоро вернусь. Процесс восстановления берет отсрочку"

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Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид в своем "Инстаграме" пообещал болельщикам скорое возвращение на площадку. Ранее стало известно, что 22-летний игрок не поможет своей команде в текущем сезоне. У Эмбиида диагностировали надрыв мениска, но врачи решили не прибегать к хирургическому вмешательству. На счету баскетболиста 31 матч в текущем розыгрыше регулярки, камерунец в среднем набирал 20,2 очка, делал 7,8 подбора, 2,5 блок-шота, 2,1 передачи и 0,9 подбора за игру.

– Скоро вернусь, – написал Эмбиид. – Процесс восстановления берет отсрочку в связи с этим небольшим осложнением.

 

Be back soon.. The process has to be postponed for this minor setback #GOD #TheProcess

Публикация от Joel "The Process" Embiid (@joelembiid) Мар 2 2017 в 6:41 PST

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