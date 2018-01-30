Джерри Уэст убедил владельца "Клипперс" обменять Гриффина ради Леброна Джеймса

По информации ESPN, новому руководству "Клипперс" во главе с Джерри Уэстом удалось убедить владельца клуба Стива Балмера устроить перестройку в команде.

Именно после этого главная звезда клуба форвард Блэйк Гриффин был обменян в "Детройт" на Тобайаса Харриса, Эвери Брэдли, Бобана Марьяновича и два драфт-пика – первого и второго раунда. Также в "Пистонз" были отправлены Брайс Джонсон и Уилли Рид.

Отмечается, что после обмена Гриффина, "Клипперс" рассчитывают заключить контракт с лидером "Кливленда" Леброном Джеймсом этим летом. Скорее всего, он воспользуется опцией в своем контракте, чтобы стать свободным агентом.

Чтобы позволить себе Леброна, клуб из Лос-Анджелеса собирается освободить место в платежной ведомости, расставшись с Лу Уильямсом и Деандре Джорданом.