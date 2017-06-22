Дэвид Уоттс: "Мозгов еще вполне может стать звездой НБА"

Вице-президент НБА по России Дэвид Уоттс обмен российского центрового Тимофея Мозгова из "Лейкерс" в "Бруклин" – вполне очевидный шаг. По его словам, россиянин в новой команде сможет вернуть игру двухлетней давности.

– "Лэйкерс" выстраивает новую стратегию развития клуба, – цитируют "Известия" Уоттса. – Для этого клубу необходимо разгрузить зарплатную ведомость, поэтому обмен одного из самых высокооплачиваемых баскетболистов команды, который не играл во второй части сезона, напрашивался. Надеюсь, что в "Бруклине" Мозгов вернется к своим показателям двухлетней давности, когда в финальной серии он набирал по 20 очков и делал много подборов. Расселл тоже очень достойный игрок. Он еще вполне может стать звездой НБА. Для этого у него есть все данные.