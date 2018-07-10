"Денвер" продлил контракт с Йокичем

Центровой Никола Йокич поставил подпись под новым контрактом с "Денвером". 22-летний серб заключил пятилетнее соглашение, по которому, по информации СМИ, заработает 148 миллионов долларов.

- Я так счастлив остаться надолго в "Денвере", это действительно потрясающие чувства, - отметил Йокич. - Этот клуб верит в меня с 2014 года, и я хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за поддержку в течение последних трех лет. Благодаря им стал игроком, которым являюсь сейчас.