"Даллас" обыграk "Хьюстон", несмотря на трипл-дабл Хардена

"Нью-Орлеан" обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА. "Пеликанс" прервал серию из четырех поражений.

В других встречах "Чикаго" потерпел четвертое поражение кряду, уступив "Милуоки", а "Даллас" одержал третью победу подряд, обыграв "Хьюстон". В составе "Рокитс" трипл-дабл оформил Джеймс Харден.

НБА

Регулярный сезон

"Милуоки" - "Чикаго" - 116:113 (30:40, 33:22, 29:27, 24:24)

М: Адетокумбо (36 + 11 подборов), Брогдон (24), Миддлтон (17)

Ч: Лавин (24), Паркер (24), Арчидиаконо (22)

"Хьюстон" - "Даллас" - 108:128 (28:36, 28:38, 33:22, 19:32)

Х: Харден (25 + 11 подборов + 17 передач), Хаус Джуниор (18), Капела (18), Эннис (18)

Д: Харрис (20), Дончич (20), Бареа (13 + 12 передач)

"Нью-Орлеан" - "Вашингтон" - 125:104 (31:24, 36:23, 31:34, 27:23)

Н: Холидэй (29), Дэвис (28 + 15 подборов), Рэндл (23 + 12 подборов)

В: Моррис (22), Убре (22), Уолл (17)