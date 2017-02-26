"Чикаго" разгромил "Кливленд", Батлер сделал трипл-дабл

"Чикаго" нанес крупное поражение "Кливленду" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:99. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 34 очка. Форвард "Буллз" Джимми Батлер сделал трипл-дабл. Лидер действующего чемпиона лиги Леброн Джеймс встречу пропускал из-за болезни.

НБА

Регулярный сезон

"Кливленд" – "Чикаго" – 99:117 (22:23, 34:32, 20:34, 23:28)

К: Ирвинг (34), Джонс (14), Корвер (14).

Ч: Уэйд (20 + 10 передач), Батлер (18 + 10 подборов + 10 передач), Рондо (15).

"Даллас" – "Нью-Орлеан" – 96:83 (24:30, 23:19, 20:14, 29:20)

Д: Барнс (19), Новицки (18), Карри (13).

Н: Дэвис (39 + 14 подборов), Холидэй (18), Казинс (12 + 15 подборов).