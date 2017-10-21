"Бруклин" обыграл "Орландо", у Мозгова - 4 очка, у Вучевича - 41

"Бруклин" обыграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата НБА - 126:121. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Мэджик" Никола Вучевич, который набрал 41 очко и сделал 12 подборов.

На счету центрового "Нетс" Тимофея Мозгова 4 очка и 6 подборов. По 17 очков в составе хозяев набрали Тревор Букер, Демаре Кэрролл и Д'Анджело Расселл.

Отметим, "Бруклин" одержал первую победу в сезоне. В первом матче команда проиграла "Индиане" (131:140).

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Орландо" - 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30)

Б: Букер (17+11 подборов), Кэрролл (17), Расселл (17).

О: Вучевич (41+12 подборов), Фурье (22), Росс (11).