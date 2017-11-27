"Бруклин" обыграл "Мемфис", Мозгов набрал 4 очка

"Бруклин" на выезде обыграл "Мемфис" в матче регулярного чемпионата НБА - 98:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Нетс" Демарре Кэрролл, набравший 24 очка.

Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов провел на площадке 13 минут, за которые набрал 4 очка и сделал 4 подбора, а также 1 передачу и 1 блок. Россиянин провел 14-ю игру в сезоне. В среднем он набирает 5 очков и делает 4,4 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Бруклин" - 88:98 (22:19, 25:28, 18:32, 23:19)

М: Эванс (18), М. Газоль (18), Парсонс (12).

Б: Кэрролл (24), Букре (16), Харрис (13).