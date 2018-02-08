06:49 | Баскетбол — НБА

Бросок Джеймса с сиреной принес "Кливленду" победу над "Миннесотой" в овертайме

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В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд" на своей площадке одолел "Миннесоту" – 140:138 ОТ. На протяжении встречи лидер менялся 34 раза. В четвертой четверти "Кавальерс" удалось набрать девять очков подряд и повести "+8". Однако "Тимбервулвз" отыгрались, а на последней минуте даже вышли вперед, но "Кливленд" перевел игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке хозяева вырвали победу благодаря точному броску Леброна Джеймса вместе с сиреной. Баскетболист отметился девятым в сезоне трипл-даблом: 37 очков, 15 передач и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Миннесота" – 140:138 ОТ (31:29, 33:27, 37:33, 28:30, 11:9)

К: Джеймс (37 + 15 передач + 10 подборов), Джей Ар Смит (20), Т. Томпсон (17), Ай. Томас (13 + 7 подборов).

М: Батлер (35), Таунс (30 + 10 подборов), Уиггинс (19), Тиг (14 + 15 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Последний Легион

Джеймс забил два последних 3-х очковых, сравнял в овертайме на последних секундах, и забил победный мяч!! Уникальный игрок !!!

11:09

Пови

"Кливленд" – "Миннесота" – 140:138 ОТ (31:29, 33:27, 37:33, 28:30, 11:9), т.е. Кливленд выиграл 129-119 в основное время!, а потом еще и в овертайме +2!

10:19

Последний Легион

Феноменальный матч!

08:25