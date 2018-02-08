Бросок Джеймса с сиреной принес "Кливленду" победу над "Миннесотой" в овертайме

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд" на своей площадке одолел "Миннесоту" – 140:138 ОТ. На протяжении встречи лидер менялся 34 раза. В четвертой четверти "Кавальерс" удалось набрать девять очков подряд и повести "+8". Однако "Тимбервулвз" отыгрались, а на последней минуте даже вышли вперед, но "Кливленд" перевел игру в овертайм.
В дополнительной пятиминутке хозяева вырвали победу благодаря точному броску Леброна Джеймса вместе с сиреной. Баскетболист отметился девятым в сезоне трипл-даблом: 37 очков, 15 передач и 10 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
"Кливленд" – "Миннесота" – 140:138 ОТ (31:29, 33:27, 37:33, 28:30, 11:9)
К: Джеймс (37 + 15 передач + 10 подборов), Джей Ар Смит (20), Т. Томпсон (17), Ай. Томас (13 + 7 подборов).
М: Батлер (35), Таунс (30 + 10 подборов), Уиггинс (19), Тиг (14 + 15 передач).
"BALLGAME!"#LeBronJames knocks down the @Tissot buzzer-beater to win the game! #ThisIsYourTime #AllForOne pic.twitter.com/n6niR2PfSc– NBA (@NBA) 8 февраля 2018 г.
Последний Легион
Джеймс забил два последних 3-х очковых, сравнял в овертайме на последних секундах, и забил победный мяч!! Уникальный игрок !!!
11:09
Пови
"Кливленд" – "Миннесота" – 140:138 ОТ (31:29, 33:27, 37:33, 28:30, 11:9), т.е. Кливленд выиграл 129-119 в основное время!, а потом еще и в овертайме +2!
10:19
Последний Легион
Феноменальный матч!
08:25