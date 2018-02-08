Бросок Джеймса с сиреной принес "Кливленду" победу над "Миннесотой" в овертайме

В матче регулярного чемпионата НБА "Кливленд" на своей площадке одолел "Миннесоту" – 140:138 ОТ. На протяжении встречи лидер менялся 34 раза. В четвертой четверти "Кавальерс" удалось набрать девять очков подряд и повести "+8". Однако "Тимбервулвз" отыгрались, а на последней минуте даже вышли вперед, но "Кливленд" перевел игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке хозяева вырвали победу благодаря точному броску Леброна Джеймса вместе с сиреной. Баскетболист отметился девятым в сезоне трипл-даблом: 37 очков, 15 передач и 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Миннесота" – 140:138 ОТ (31:29, 33:27, 37:33, 28:30, 11:9)

К: Джеймс (37 + 15 передач + 10 подборов), Джей Ар Смит (20), Т. Томпсон (17), Ай. Томас (13 + 7 подборов).

М: Батлер (35), Таунс (30 + 10 подборов), Уиггинс (19), Тиг (14 + 15 передач).